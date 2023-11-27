Со среды в Украине опять ожидается много осадков / фото Виктор Ковальчук, УНИАН

После ненастья в воскресенье, погода в начале текущей недели стабилизируется: ветер стихнет, а осадков станет меньше. Однако уже в среду, 29 ноября, в Украину придут дожди, снег и мокрый снег. Всю неделю ожидается колебание температуры от морозов до оттепели в +10°...+15°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН

С понедельника, 27 ноября, погода в Украине начнет стабилизироваться. Осадки продолжатся, однако станут менее интенсивными. Останется лишь сильный ветер.

27 ноября погода в Украине начнет улучшаться / фото УНИАН

Во вторник, 28 ноября, украинцев ждет небольшая передышка. Осадки останутся лишь на западе страны. На остальной территории будет доминировать сухая погода с небольшой облачностью. Столбики термометров днем покажут 0°...+6°, в северной части страны будет небольшой мороз до -1°...-3°. А вот ночью мороз усилится до -3°...-11°.

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28 ноября осадки останутся лишь в западных областях Украины / фото УНИАН

В среду, 29 ноября, в большинстве областей пройдут дожди, снег и мокрый с нег в зависимости от температуры. Сухо будет лишь местами на юге, в Прикарпатье и Закарпатье.

Днем небольшие морозы до -3° останутся лишь местами на западе страны, а на остальной территории температура повысится до +2°...+7°, на юге - до +8°...+11°.

29 ноября в Украину вернутся осадки / фото УНИАН

Завершится ноябрь прохладной, но преимущественно сухой погодой. Снег останется лишь на северо-западе Украины. Столбики термометров днем покажут -2°...+3°, на крайнем востоке и местами на юге воздух прогреется до +4°...+5°.

30 ноября осадков в Украине практически не будет, но похолодает / фото УНИАН

В начале декабря в Украину вновь вернутся осадки в виде дождей и мокрого снега. На севере и северо-западе ожидается -1°...+2°, а на остальной территории температура повысится до +3°...+9°, на юге - до +10°...+13°.

1 декабря в Украине ожидаются дожди и мокрый снег / фото УНИАН

На выходных, 2 и 3 декабря, осадков будет немного, однако ожидаются колебания и контрасты температуры. В субботу разброс температур по стране будет от -2° на западе до +12°...+15° на юге и востоке.

В воскресенье столбики термометров в большинстве областей покажут -2°...+3°, однако на юго-востоке и юге воздух прогреется до +5°...+10°, а в Крыму будет +13°.

2 декабря в Украине будут наблюдаться сильные температурные контрасты / фото УНИАН
В первые декабрьские выходные осадков в Украине будет немного / фото УНИАН

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