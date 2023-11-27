Ухудшение погоды ожидается со среды, 29 ноября.

После ненастья в воскресенье, погода в начале текущей недели стабилизируется: ветер стихнет, а осадков станет меньше. Однако уже в среду, 29 ноября, в Украину придут дожди, снег и мокрый снег. Всю неделю ожидается колебание температуры от морозов до оттепели в +10°...+15°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

С понедельника, 27 ноября, погода в Украине начнет стабилизироваться. Осадки продолжатся, однако станут менее интенсивными. Останется лишь сильный ветер.

Во вторник, 28 ноября, украинцев ждет небольшая передышка. Осадки останутся лишь на западе страны. На остальной территории будет доминировать сухая погода с небольшой облачностью. Столбики термометров днем покажут 0°...+6°, в северной части страны будет небольшой мороз до -1°...-3°. А вот ночью мороз усилится до -3°...-11°.

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В среду, 29 ноября, в большинстве областей пройдут дожди, снег и мокрый с нег в зависимости от температуры. Сухо будет лишь местами на юге, в Прикарпатье и Закарпатье.

Днем небольшие морозы до -3° останутся лишь местами на западе страны, а на остальной территории температура повысится до +2°...+7°, на юге - до +8°...+11°.

Завершится ноябрь прохладной, но преимущественно сухой погодой. Снег останется лишь на северо-западе Украины. Столбики термометров днем покажут -2°...+3°, на крайнем востоке и местами на юге воздух прогреется до +4°...+5°.

В начале декабря в Украину вновь вернутся осадки в виде дождей и мокрого снега. На севере и северо-западе ожидается -1°...+2°, а на остальной территории температура повысится до +3°...+9°, на юге - до +10°...+13°.

На выходных, 2 и 3 декабря, осадков будет немного, однако ожидаются колебания и контрасты температуры. В субботу разброс температур по стране будет от -2° на западе до +12°...+15° на юге и востоке.

В воскресенье столбики термометров в большинстве областей покажут -2°...+3°, однако на юго-востоке и юге воздух прогреется до +5°...+10°, а в Крыму будет +13°.

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