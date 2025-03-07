В ближайшие дни в столице все еще будет очень тепло и сухо, а на следующей неделе погода несколько изменится.

В Киеве в ближайшие дни сохранится сухая и очень теплая погода, однако на следующей неделе температура снизится и ожидается дождь. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В следующие 5 суток на Киевщине и в г. Киеве прогнозируется приятная весенняя теплая погода.

На выходных погоду в столице будет предопределять поле высокого атмосферного давления, а с понедельника давление начнет ощутимо падать и в среду поступит атмосферный фронт с запада.

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"8-10 марта рассчитываем на малооблачную сухую погоду, 11-12 марта - увеличение облачности, во вторник еще без осадков, в среду - небольшой дождь", - прогнозируют синоптики.

За счет ясного неба местами ночью температура будет падать до небольших минусов, в дальнейшем повсеместно по области уже установятся небольшие плюсы.

"Дневные максимумы преимущественно приятные 13-18° тепла, только в среду на несколько градусов ниже - тоже из-за облаков", - прогнозируют синоптики.

Погода в Киеве 8 марта

В субботу на Киевщине ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер будет преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.Температура ночью по области ожидается от 3° тепла до 2° мороза, а днем столбики термометров покажут +13°...+18°. В Киеве ночью ночью будет +1°...+3°, а днем воздух в столице прогреется до 15°...+17°.

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