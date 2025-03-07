В Киеве в ближайшие дни сохранится сухая и очень теплая погода, однако на следующей неделе температура снизится и ожидается дождь. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
В следующие 5 суток на Киевщине и в г. Киеве прогнозируется приятная весенняя теплая погода.
На выходных погоду в столице будет предопределять поле высокого атмосферного давления, а с понедельника давление начнет ощутимо падать и в среду поступит атмосферный фронт с запада.
"8-10 марта рассчитываем на малооблачную сухую погоду, 11-12 марта - увеличение облачности, во вторник еще без осадков, в среду - небольшой дождь", - прогнозируют синоптики.
За счет ясного неба местами ночью температура будет падать до небольших минусов, в дальнейшем повсеместно по области уже установятся небольшие плюсы.
"Дневные максимумы преимущественно приятные 13-18° тепла, только в среду на несколько градусов ниже - тоже из-за облаков", - прогнозируют синоптики.
Погода в Киеве 8 марта
В субботу на Киевщине ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер будет преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.Температура ночью по области ожидается от 3° тепла до 2° мороза, а днем столбики термометров покажут +13°...+18°. В Киеве ночью ночью будет +1°...+3°, а днем воздух в столице прогреется до 15°...+17°.