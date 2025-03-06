Местами воздух прогреется до +17°...+19°.

Перед выходными, 7 марта, теплая и сухая погода в Украине продолжится. Практически по всей стране ожидается от +12° до +18°. Осадков не ожидается, а вот солнца будет много. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет ясно. Температура воздуха ночью +7°, днем +16°.

Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +2°, днем +15°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +15°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +3°, днем +14°.

В Тернополе 7 марта ночью будет +5°, днем +16°, практически безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +15°.

В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью -1°, днем +16°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +16°, практически безоблачно.

В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +15°.

В Виннице завтра будет +5°...+16°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу ночью будет +5°, днем +16°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+15°, ясно и безоблачно.

В Черкассах завтра будет ночью +4°, днем +14°, практически безоблачно.

В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +18°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +5°...+16°.

В Одессе 7 марта - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +14°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +2°, днем +19°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +3°, днем +19°.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +17°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +5°, а днем +16°, ясно и безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +5°, днем +15°.

В Днепре температура ночью будет +5°, днем +16°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в пятницу будет практически безоблачно, +3°...+18°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +2°, днем +17°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +3°, днем +16°.

7 марта - праздник, приметы погоды

7 марта розовая заря сообщает о хорошей погоде. Заря золотистая или бледно-розовая — к хорошей погоде. Солнце светит как-то неясно, несмотря на то, что небо чистое, — к ухудшению погоды.

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