Перед выходными, 7 марта, теплая и сухая погода в Украине продолжится. Практически по всей стране ожидается от +12° до +18°. Осадков не ожидается, а вот солнца будет много. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет ясно. Температура воздуха ночью +7°, днем +16°.
- Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +2°, днем +15°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +15°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +3°, днем +14°.
- В Тернополе 7 марта ночью будет +5°, днем +16°, практически безоблачно.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +15°.
- В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью -1°, днем +16°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +16°, практически безоблачно.
- В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +15°.
- В Виннице завтра будет +5°...+16°, небольшая облачность.
- В Житомире в пятницу ночью будет +5°, днем +16°, облачно с прояснениями.
- В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+15°, ясно и безоблачно.
- В Черкассах завтра будет ночью +4°, днем +14°, практически безоблачно.
- В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +18°, облачно с прояснениями.
- В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +5°...+16°.
- В Одессе 7 марта - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +14°.
- В Херсоне в пятницу ночью будет +2°, днем +19°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +3°, днем +19°.
- В Запорожье температура ночью +3°, днем +17°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +5°, а днем +16°, ясно и безоблачно.
- В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +5°, днем +15°.
- В Днепре температура ночью будет +5°, днем +16°, ясно и безоблачно.
- В Симферополе в пятницу будет практически безоблачно, +3°...+18°.
- В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +2°, днем +17°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +3°, днем +16°.
7 марта - праздник, приметы погоды
7 марта розовая заря сообщает о хорошей погоде. Заря золотистая или бледно-розовая — к хорошей погоде. Солнце светит как-то неясно, несмотря на то, что небо чистое, — к ухудшению погоды.