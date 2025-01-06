В столице 7 января будет сухо.

Во вторник, 7 января, жителей Киева ждет резкое потепление. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

ночью температура в столице будет +2°, а днем воздух прогреется до +7°. Ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер будет южный и юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 743-744 миллиметра ртутного столба.

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Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +5°, днем +11°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +9°.

В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +3°, днем +8°.

В Тернополе 7 января ночью будет +3°, днем +8°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +7°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем +8°, облачно с прояснениями, дождь.

В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +10°.

В Виннице завтра будет +2°...+8°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник ночью будет +3°, днем +9°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+4°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью +1°, днем +5°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +7°, небольшая облачность.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +2°...+5°.

В Одессе 7 января - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +9°.

В Херсоне во вторник ночью будет +7°, днем +11°, облачно с проряснениями.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +7°, днем +10°.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +8°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +2°, а днем +4°, пасмурно.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +2°, днем +5°.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +7°, пасмурно.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +4°...+12°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +2°, днем +7°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью 0°, днем +7°.

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