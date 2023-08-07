В течение дня в столице будет дождить.

Неделя в Киеве начнется со снижения температуры. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Утром столбики термометров в столице покажут +22°...+23°, а днем воздух максимально прогреется до +25°...+27°. Ожидается небольшая облачность, в течение дня будет дождь, возможен ливень.

Ветер будет переменных направлений, 2,1 - 2,9 м/с. Атмосферное давление сильно пониженное, но будет повышаться, 734-741 миллиметр ртутного столба.

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Погода сегодня - прогноз на 7 августа

Во Львове в понедельник будет пасмурно, сполшлная облачность. Ночью +14°, днем +18°, сильный дождь.

В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +16°, днем +20°, ливень.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +16°, днем +20°, ливень.

В Тернополе 7 августа ночью будет +17°, днем +20°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Хмельницком сегодня будет практически безоблачно, ночью +16°, днем +19°, гроза.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +19°, небольшой дождь.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +16°, днем +19°, пасмурно, дожди с грозами.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +18°, днем +22°.

В Виннице сегодня будет +18°...+22°, небольшая облачность, ливень.

В Житомире в понедельник будет ночью +20° днем +25°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +20°...+28°, небольшая облачность, ливень.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +23°, днем +28°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +22°, днем +31°, практически безоблачно.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +24°...+33°.

В Одессе 7 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +29°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +23°, днем +31°, ясно и безоблачно.

В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +22°, днем +32°.

В Запорожье температура ночью +25°, днем +34°, ясно и безоблачно..

В Сумах сегодня температура воздуха составит +22°...+31°, небольшая облачность.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +25°, днем +35°.

В Днепре температура ночью будет +25°, днем +34°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +20°...+29°.

В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью +22°, днем +37°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +23°, днем +37°.

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