Неделя в Киеве начинается с холодной погоды, а 4 ноября будет одним из самых холодных дней из ближайших. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ожидается небольшая облачность. Утром в столице возможен небольшой дождь, а столбики термометров покажут +5°...+6°. В течение дня температура будет снижаться и вечером в Киеве буде будет +2°...+3°.
Ветер будет преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, а порывы ожидаются еще сильнее. Атмосферное давление сниженное, но будет расти, 744-753 миллиметра ртутного столба.
Погода 4 ноября - прогноз по Украине
Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью 0°, днем +8°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +8°.
В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +7°.
В Тернополе 4 ноября ночью будет +2°, днем +7°, небольшая облачность, небольшой дождь.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +7°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +8°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -1°, днем +9°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +1°, днем +8°.
В Виннице сегодня будет +1°...+8°, небольшая облачность.
В Житомире в понедельник ночью будет +2°, днем +7°, небольшая облачность, небольшой дождь.
В Чернигове столбики термометров покажут +1°...+5°, небольшая облачность.
В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +7°.
В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +8°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +1°...+5°, небольшой дождь.
В Одессе 4 ноября - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +11°.
В Херсоне в понедельник ночью будет +2°, днем +9°, небольшая облачность.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +9°.
В Запорожье температура ночью +2°, днем +6°, небольшая облачность, небольшой дождь.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет 0°, а днем +5°, небольшая облачность, небольшой дождь.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +4°, мокрый снег.
В Днепре температура ночью будет +2°, днем +7°, небольшая облачность, небольшой дождь.
В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +1°...+10°.
В Краматорске сегодня облачно с прояснениями, небольшой дождь, возмоден мокрый снег, температура ночью -1°, днем +5°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +4°, дождь, возможно, с мокрым снегом.