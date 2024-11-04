Днем 4 ноября в столице будет небольшая облачность.

Неделя в Киеве начинается с холодной погоды, а 4 ноября будет одним из самых холодных дней из ближайших. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ожидается небольшая облачность. Утром в столице возможен небольшой дождь, а столбики термометров покажут +5°...+6°. В течение дня температура будет снижаться и вечером в Киеве буде будет +2°...+3°.

Ветер будет преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, а порывы ожидаются еще сильнее. Атмосферное давление сниженное, но будет расти, 744-753 миллиметра ртутного столба.

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Погода 4 ноября - прогноз по Украине

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью 0°, днем +8°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +8°.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +7°.

В Тернополе 4 ноября ночью будет +2°, днем +7°, небольшая облачность, небольшой дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +7°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +8°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -1°, днем +9°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +1°, днем +8°.

В Виннице сегодня будет +1°...+8°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник ночью будет +2°, днем +7°, небольшая облачность, небольшой дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +1°...+5°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +7°.

В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +8°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +1°...+5°, небольшой дождь.

В Одессе 4 ноября - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +11°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +2°, днем +9°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +9°.

В Запорожье температура ночью +2°, днем +6°, небольшая облачность, небольшой дождь.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет 0°, а днем +5°, небольшая облачность, небольшой дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +4°, мокрый снег.

В Днепре температура ночью будет +2°, днем +7°, небольшая облачность, небольшой дождь.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +1°...+10°.

В Краматорске сегодня облачно с прояснениями, небольшой дождь, возмоден мокрый снег, температура ночью -1°, днем +5°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +4°, дождь, возможно, с мокрым снегом.

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