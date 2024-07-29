Неделя в Киеве начнется с резкого изменения погоды. В столице заметно снизится температура и усилится ветер. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Утром столбики термометров покажут +19°, будет ясно и безоблачно. Днем температура максимально повысится до +24°, ожидается уже небольшая облачность, но без существенных осадков.
Ветер будет западный, 7-12 м/с, скорость порывов ожидается еще сильнее. Атмосферное давление пониженное и снизится еще сильнее, 741-745 миллиметров ртутного столба.
Погода 29 июля - прогноз по городам Украины
Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +22°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +22°, небольшой дождь.
В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +22°.
В Тернополе 29 июля ночью будет +15°, днем +23°, небольшая облачность.
В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью +15°, днем +22°.
В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +16°, днем +23°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +14°, днем +24°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в понедельник - практически безоблачно, ночью +18°, днем +24°.
В Виннице сегодня будет +17°...+24°, ясно и безоблачно.
В Житомире в понедельник ночью будет +15°, днем +23°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+23°, небольшая облачность.
В Черкассах сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +22°, днем +27°.
В Кропивницком температура ночью будет +21°, днем +29°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +21°...+27°, небольшой дождь.
В Одессе 29 июля - практически безоблачно, температура ночью +24°, днем +32°.
В Херсоне в понедельник ночью будет +23°, днем +35°, небольшая облачность, дождь.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +22°, днем +35°, гроза.
В Запорожье температура ночью +21°, днем +31°, небольшая облачность, небольшой дождь.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +20°, а днем +27°, небольшая облачность, дождь.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +29°, дождь.
В Днепре температура ночью будет +23°, днем +29°, небольшая облачность, дождь.
В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +20°...+33°.
В Краматорске сегодня практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +33°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +35°.