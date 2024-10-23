Осадков в столице октября не будет.

В четверг, 24 октября, киевлян ждет солнечный день, но несмотря на это температура снизится на пару градусов. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.

Осадков в столице не ожидается, день будет ясный и преимущественно безоблачный. Ночью столбики термометров покажут +6°...+7°, а днем воздух максимально прогреется до +13°...+14°.

Атмосферное давление близко к норме, 757-759 миллиметров ртутного столба. Ветер будет северо-западного направления, 5-10 м/с.

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Погода 24 октября - прогноз по Украине

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +4°, днем +13°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +13°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +3°, днем +12°.

В Тернополе 24 октября ночью будет +3°, днем +13°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +12°.

В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +2°, днем +14°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем +17°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в четверг - практически безоблачно, ночью +5°, днем +13°.

В Виннице завтра будет +4°...+13°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг ночью будет +4°, днем +13°, практически безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+11°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +7°, днем +13°.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +14°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +6°...+12°.

В Одессе 24 октября - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +15°.

В Херсоне в четверг ночью будет +9°, днем +15°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +7°, днем +15°.

В Запорожье температура ночью +8°, днем +14°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +5°, а днем +12°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +12°.

В Днепре температура ночью будет +8°, днем +12°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +7°...+13°.

В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +5°, днем +14°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +6°, днем +13°.

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