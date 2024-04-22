В столице 23 апреля будет облачно с прояснениями.

Во вторник, 23 апреля, киевлян ждет сухая, но прохладная погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью температура снизится до +7°...+8°, а днем максимально поднимется до +13°. Ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков.

Ветер переменных направлений, несильный, 3-8 м/с. Атмосферное давление пониженное, но стабильное, 750 миллиметров ртутного столба.

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Погода 23 апреля - прогноз по Украине

Во Львове во вторник будет пасмурно. Ночью 0°, днем +11°.

В Луцке будет пасмурно, ночью +1°, днем +12°.

В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.

В Тернополе 23 апреля ночью будет +4°, днем +13°, пасмурно, небольшой дождь.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +5°, днем +14°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +3°, днем +13°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +18°, облачно с прояснениями.

В Черновцах во вторник - пасмурно, ночью +4°, днем +14°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет +6°...+15°, облачно с прояснениями.

В Житомире во вторник ночью будет +6°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+13°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +15°.

В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +17°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +8°...+16°.

В Одессе 23 апреля - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +14°.

В Херсоне во вторник ночью будет +8°, днем +18°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +19°.

В Запорожье температура ночью +10°, днем +18°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +8°, а днем +16°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +15°.

В Днепре температура ночью будет +10°, днем +18°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +8°...+19°.

В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +18°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +19°.

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