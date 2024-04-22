Во вторник, 23 апреля, киевлян ждет сухая, но прохладная погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью температура снизится до +7°...+8°, а днем максимально поднимется до +13°. Ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков.
Ветер переменных направлений, несильный, 3-8 м/с. Атмосферное давление пониженное, но стабильное, 750 миллиметров ртутного столба.
Погода 23 апреля - прогноз по Украине
Во Львове во вторник будет пасмурно. Ночью 0°, днем +11°.
В Луцке будет пасмурно, ночью +1°, днем +12°.
В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.
В Тернополе 23 апреля ночью будет +4°, днем +13°, пасмурно, небольшой дождь.
В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +5°, днем +14°, небольшой дождь.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +3°, днем +13°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +18°, облачно с прояснениями.
В Черновцах во вторник - пасмурно, ночью +4°, днем +14°, небольшой дождь.
В Виннице завтра будет +6°...+15°, облачно с прояснениями.
В Житомире во вторник ночью будет +6°, днем +13°, облачно с прояснениями.
В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+13°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +15°.
В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +17°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +8°...+16°.
В Одессе 23 апреля - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +14°.
В Херсоне во вторник ночью будет +8°, днем +18°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +19°.
В Запорожье температура ночью +10°, днем +18°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +8°, а днем +16°, облачно с прояснениями.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +15°.
В Днепре температура ночью будет +10°, днем +18°, небольшая облачность.
В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +8°...+19°.
В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +18°.
В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +19°.