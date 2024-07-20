Осадков в столице 20 июля тоже не ожидается.

20 июля температура в Киеве не поднимется выше +27°. День будет ясный, сухой и солнечный. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Утром столбики термометров покажут +22°, днем воздух прогреется до +27°, а вечером температура снизится до комфортных +23°. Без осадков, ожидается ясная и безоблачная погода с обилием солнца.

Ветер будет преимущественно северный, 5-10 м/с. Атмосферное давление стабильное, но сниженное, 745-746 миллиметров ртутного столба.

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Погода в Украине меняется - что прогнозируют

В ближайшее время на погоду в Украине будет влиять европейский антициклон Frederik, благодаря которому с северо-запада уже начал поступать более прохладный и влажный воздух атлантического происхождения. В связи с этим, по словам синоптика Игоря Кибальчича, постепенно температура воздуха снизится до более комфортных летних показателей.

Жара некоторое время еще сохранится на юго-востоке Украины. Днем здесь температура будет повышаться до +35...+37 °С.

"Вероятность осадков по Украине на ближайшие двое суток ожидается низкой вследствие преобладания антициклональной циркуляции и отсутствия атмосферных фронтов", - сообщил синоптик.

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