Синоптик прогнозирует, что жара на выходных останется только на юге и востоке Украины.

На выходных, 20 и 21 июля, в Украине будет наблюдаться ослабление жары, кроме южных и восточных регионов. Дожди возможны преимущественно в западных областях. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич, сообщает "Метеопрог".

"Под влиянием европейского антициклона Frederik в Украину с северо-запада начала поступать более прохладная и более влажная воздушная масса атлантического происхождения. В связи с этим, начиная с 19 июля, постепенно температура воздуха снизится до более комфортных летних показателей", - сообщил синоптик.

Однако, по его данным, в юго-восточной части страны еще некоторое время сохранится жара с максимальными дневными показателями до +35...+37 °С.

Видео дня

"Вероятность осадков по Украине на ближайшие двое суток ожидается низкой вследствие преобладания антициклональной циркуляции и отсутствия атмосферных фронтов", - говорит Кибальчич.

В большинстве центральных, южных и восточных регионов также сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

По данным Погода УНИАН, в ближайшие дни существенных изменений погоды ждать не стоит. Температура постепенно снизится, в частности на западе в середине следующей недели будет +20°...+24°, а на юге и востоке столбики термометров покажут +29°...+32°. После 26 июля температура снова начнет расти, но мощной жары, которая была в Украине накануне, до конца июля уже не ожидается.

Вас также могут заинтересовать новости: