14 июня в столице будет облачно с прояснениями.

Перед выходными, 14 июня, в Киеве снова начнутся дожди. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью в столице будет +16°...+19°, а днем температура максимально повысится до +22°...+23°. Ожидается облачная погода с прояснениями, днем пройдет небольшой дождь.

Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 745 миллиметров ртутного столба.

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Погода 14 июня - прогноз по городам Украины

Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +11°, днем +19°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +19°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +19°, небольшой дождь.

В Тернополе 14 июня ночью будет +15°, днем +18°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +19°, дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +19°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +22°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в пятницу - пасмурно, ночью +15°, днем +18°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет +15°...+19°, небольшая облачность, ливень.

В Житомире в пятницу ночью будет +15°, днем +20°, небольшая облачность, гроза.

В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+23°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +18°, днем +23°.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +25°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +16°...+26°, небольшой дождь.

В Одессе 14 июня - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +22°, дождь с грозой.

В Херсоне в пятницу ночью будет +16°, днем +29°, небольшая облачность, ливень.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +26°, ливень.

В Запорожье температура ночью +19°, днем +31°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +15°, а днем +27°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +27°.

В Днепре температура ночью будет +18°, днем +29°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +17°...+30°.

В Краматорске завтра небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +29°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +29°.

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