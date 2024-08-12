Осадков в столице не ожидается.

Начало недели в Киеве будет сухим и свежим. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.

Утром столбики термометров покажут +18°, а днем температура максимально поднимется до +23°. Ожидается облачная погода с прояснениями, но без осадков.

Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное, 745-747 миллиметров ртутного столба.

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Погода 12 августа - прогноз по Украине

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +24°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +23°.

В Тернополе 12 августа ночью будет +15°, днем +24°, практически безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью +15°, днем +23°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +16°, днем +25°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +18°, днем +28°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в понедельник - ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +26°.

В Виннице сегодня будет +15°...+25°, ясно и безоблачно.

В Житомире в понедельник ночью будет +14°, днем +23°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+22°, практически безоблачно.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +25°.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +29°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+25°.

В Одессе 12 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +29°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +18°, днем +32°, практически безоблачно.

В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +17°, днем +32°.

В Запорожье температура ночью +17°, днем +28°, практически безоблачно.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +14°, а днем +25°, практически безоблачно.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +15°, днем +25°.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +26°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +18°...+30°.

В Краматорске сегодня ясно и безоблачно, температура ночью +13°, днем +27°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +15°, днем +27°.

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