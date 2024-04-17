Температура во многих областях упадет до +7°...+11°.

В четверг, 18 апреля, практически по всей Украине пройдут дожди. Местами осадки будут сильными и с грозами. На западе, севере, а также в Винницкой области похолодает до +7°...+11°. В центре и на юге температура тоже снизится, будет +15°...+22°. И только на юго-востоке столбики термометров все еще будут показывать летние +23°...+29°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +6°, днем +8°, дождь.

Во Львове в четверг будет пасмурно. Ночью +4°, днем +8°, сильный дождь.

В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +5°, днем +11°, дождь.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью +5°, днем +9°, дождь.

В Тернополе 18 апреля ночью будет +6°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +5°, днем +8°, сильный дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +5°, днем +8°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +6°, днем +11°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Черновцах в четверг - пасмурно, ночью +6°, днем +8°, сильный дождь.

В Виннице завтра будет +5°...+7°, пасмурно, дождь.

В Житомире в четверг будет ночью +6° днем +8°, пасмурно, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +6°...+8°, пасмурно, дождь.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +15°, сильный дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +20°, пасмурно, сплошная облачность, дождь с грозой.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +12°...+19°, гроза.

В Одессе 18 апреля - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +11°, днем +16°, дождь.

В Херсоне в четверг ночью будет +12°, днем +22°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +21°, сильный дождь.

В Запорожье температура ночью +14°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +9°, а днем +18°, небольшая облачность, ливень.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +21°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +14°, днем +22°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +11°...+22°.

В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +13°, днем +23°, ливень.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +25°.

Приметы погоды 18 апреля

Если собака целый день воет, то скоро похолодает. Если день солнечный и безветренный, а ночью становится холодно, то жди устойчивой хорошей погоды.

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