В Харькове на 3 августа объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
"Днем 3 сентября по области и городу порывы восточного ветра 15 - 20 м/с", - сообщают синоптики.
Непогода, по их данным, ожидается и по территории Харьковской области. Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода в Харькове и Харьковской области - прогноз на ближайшие дни
3 сентября на Харьковщине ожидается переменная облачность. По области местами пройдет небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер будет восточный, 7-12 м/с; днем местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха днем по области 27-32°.
В Харькове будет сухо. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха 28-30°.
4 сентября на Харьковщине ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с; днем местами порывы 15-20 м/с. Ночью 16-21°, а днем 27-32°.
5 сентября также ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с; днем местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-20°, а днем столбики термометров покажут 27-32°.
6 сентября также будет переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с; местами порывы 15-20 м/с. Ночью 13-18°, а днем температура снизится до 24-29°.
7 сентября сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с; местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 11-16°, днем 22-27°.