В городе и области сегодня ожидаются сильные порывы ветра.

В Харькове на 3 августа объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"Днем 3 сентября по области и городу порывы восточного ветра 15 - 20 м/с", - сообщают синоптики.

Непогода, по их данным, ожидается и по территории Харьковской области. Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.

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Погода в Харькове и Харьковской области - прогноз на ближайшие дни

3 сентября на Харьковщине ожидается переменная облачность. По области местами пройдет небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер будет восточный, 7-12 м/с; днем местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха днем по области 27-32°.

В Харькове будет сухо. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха 28-30°.

4 сентября на Харьковщине ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с; днем местами порывы 15-20 м/с. Ночью 16-21°, а днем 27-32°.

5 сентября также ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с; днем местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-20°, а днем столбики термометров покажут 27-32°.

6 сентября также будет переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с; местами порывы 15-20 м/с. Ночью 13-18°, а днем температура снизится до 24-29°.

7 сентября сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с; местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 11-16°, днем 22-27°.

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