Осень сильно пострадали острова Парос и Миконос.

Популярные среди туристов острова в Греции пострадали из-за сильнейших наводнений. Власти распорядились закрыть школы на Паросе, а жителям приказали оставаться дома. Об этом сообщает Independent.

Как сообщается, на нескольких островах, включая знаменитые Парос и Миконос, прошли обильные проливные дожди с градом. После осадков на островах начались наводнения.

Парос, известный своим летним туризмом, пострадал особенно сильно. Проливной дождь превратил улицы в грязные реки. 13 человек оказались в ловушке, но их, к счастью, удалось спасти.

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Экстремальная погода в Греции

В последние годы Греция часто страдает от наводнений. Ученые связывают экстремальные погодные условия с потеплением воды у берегов государства на фоне повышения глобальной температуры.

В 2023 году разрушительный ливень, самый сильный из обрушившихся на Грецию за почти столетие, убил 17 человек.

В прошлом году Греция заявила, что планирует ввести сбор в размере 20 евро для посетителей круизных лайнеров на острове Миконос в пиковый летний сезон, чтобы предотвратить чрезмерный туризм.

В этом году Греция также столкнулась с другой напастью - на острове Санторини происходит множество землетрясений из-за активизации подводного вулкана.

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