По всей стране 9 марта будет сухо.

Сегодня, 9 марта, в Украине сохранится сухая, но свежая погода. По всей стране столбики термометров покажут +2°...+8° и лишь в одной области температура поднимется до +11°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Жителей западных областей сегодня порадует ясная и безоблачная погода. Воздух тут прогреется до +6°...+8°, а на Закарпатье потеплеет до +11°. Без осадков.

На севере Украины сегодня будет переменная облачность, без осадков. Температура днем в пределах +2°...+6°.

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Жителей востока Украины также ждет сухая погода с переменной облачностью. Тут будет холоднее всего, +2°...+5°.

В центральной части Украины холоднее всего будет на Полтавщине, где температура не поднимется выше +2°. В Черкассах, Кропивницком и в районе Днепра столбики термометров покажут +4°...+6°, а в Винницкой области и на юге Днепропетровщины воздух прогреется до +7°...+8°.

На юге страны сегодня ожидается небольшая облачность, а температура в течение дня будет от +4° до +8°.

Приметы погоды 9 марта

Если рожки у месяца кажутся острыми, значит, будет сильный ветер. Какая погода в этот день, такая будет еще 40 дней. Если летает много сорок, то скоро придет настоящее весеннее тепло.

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