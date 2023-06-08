В воскресенье в Украине похолодает, отметила синоптик.

В пятницу, 9 июня, в прикарпатских областях, на севере Украины пройдут дожди, местами с грозами. Вечером они дойдут до Волыни и Ривненской области. В воскресенье-понедельник в Украине похолодает, ожидаются периодические дожди, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

"На остальной территории - юг, восток, центр - без осадков", - отметила она.

Ветер в этот день будет юго-восточный и умеренный, добавила синоптик.

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Погода 9 июня - температура воздуха

Температура воздуха в течение 9 июня ожидается высокой – от +24 до +28 градусов.

"Только на Львовщине, Ивано-Франковской и Закарпатье будет свежее (+20… +24 градусов), - написала Диденко.

Погода 9 июня в Киеве - прогноз

В Киеве, как прогнозирует синоптик, восстановится очень теплая погода, температура воздуха прогреется до +28 градусов.

"Есть вероятность небольшого дождя, но не без прояснений", - отметила Диденко.

Напомним, в Украине до конца недели ожидается теплая погода, лишь в некоторых регионах возможны кратковременные небольшие дожди. Но уже на выходных погодные условия расстроят украинцев, прогнозирует синоптик Игорь Кибальчич.

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