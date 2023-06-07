Вскоре дождей в нашей стране станет больше, температура воздуха упадет.

В Украине до конца недели ожидается теплая погода, лишь в некоторых регионах возможны кратковременные небольшие дожди. Но уже на выходных погодные условия расстроят украинцев.

Как прогнозирует синоптик Игорь Кибальчич, в субботу, 10 июня, в большинстве областей погода испортится, сообщает Meteoprog.

В субботу пройдут умеренные, в Крыму - значительные дожди. Местами грозы и шквалы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18°С, днём +23…+28°С.

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В воскресенье, 11 июня, ожидается неустойчивая погода с дождями и грозами в западных, юго-восточных областях и Крыму. В остальных регионах без существенных осадков.

Также Кибальчич прогнозирует падение температуры воздуха в последний выходной на этой неделе:

"Ветер северо-восточный, 7 – 12 м/с, местами порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15°С, днём +18…+23°С".

Похолодание в Украине - прогноз от Диденко

Ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что на выходных дождей станет больше, нашу страну накроет похолодание. "Станет больше дождей выходными, 10-11 июня, и, соответственно, немного похолодает", - говорит она.

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