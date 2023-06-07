Погода будет разнообразная и сложноватая.

До конца недели в Украине погода будет переменчивой, во многих регионах дождливо. Об этом в Facebook предупредила синоптик Наталья Диденко. В четверг, 8 июня, дожди прогнозируют почти по всей территории, кроме восточных и южных регионов.

"8-го июня кратковременные дожди, местами с грозами, пройдут в западных областях, северных, Винницкой, Черкасской и Харьковской областях (скорее во второй половине дня). На западе местами вероятны ливни и шквалистое усиление ветра. На остальной территории Украины осадков не предвидится. ... В Киеве 8-го июня местами кратковременный дождь, гроза", - сообщает Диденко.

Ветер предполагается с северо-востока, умеренный, при грозах порывистый. А температура воздуха разделится.

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"На Западе и севере ожидается свежая погода, +19...+24 градуса, на остальной территории +24...+27 градусов, на Херсонщине. Николаевщине, Одесщине и в Крыму +25...+28 градусов. Немного посвежеет в столице, в течение дня температура воздуха завтра составит +21...+23 градуса", – добавляет синоптик.

По словам Диденко, в пятницу и субботу температура воздуха восстановится до нынешних пределов, но под конец недели снова похолодает.

"11-12 июня – временно похолодает, станет больше дождей. Погода – разнообразная, сложноватая, потому что будет меняться атмосферное давление, температура воздуха, влажность", – комментирует синоптик.

Погода в июне 2023 в Украине

Синоптики спрогнозировали, что июнь в Украине начнется с дождей и похолодания, которые принесет атмосферный фронт.

В то же время прогноз Украинского гидрометцентра показал, что июнь будет жарче, чем обычно.

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