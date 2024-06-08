В Киеве в воскресенье будет сухо и солнечно, спрогнозировала Диденко.

В воскресенье, на западе и востоке Украины ожидаются грозы. При этом возможны град и шквалы, прогнозирует синоптик Наталка Диденко.

"На юге, в центральных областях и большинстве северных будет преобладать сухая погода", - отметила она.

Погода 9 июня - температура воздуха

По прогнозу Диденко, температура воздуха 9 июня самой низкой предполагается в западных областях, где днем ожидается ​​+22…+27 градусов, а самой высокой - на востоке и юге, там будет +26…+32 градуса. На севере и центральных областях синоптик прогнозирует +25…+29 градусов.

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"В западных областях Украины вероятный сильный ветер", - предупредила Диденко.

Погода в Киеве 9 июня - прогноз

Как отметила синоптик, в Киеве 9 июня будет сухо, солнечно и тепло. Предварительно столбики термометров в столице в воскресенье покажут +25…+28 градусов.

Прогноз погоды на 9 июня

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, 9 июня дождевой фронт сместится на западные области Украины.

Там спрогнозировали, что в западных, восточных, а днем и в Житомирской, Винницкой и местами Киевской областях пройдут кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории будет без осадков.

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