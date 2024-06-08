Днем возможен кратковременный дождь с грозой

Завтра в Киеве и области будет теплая погода и почти без осадков.

Как сообщает Укргидрометцентр, ожидается переменная облачность, осадки прогнозируются только днем - возможен кратковременный дождь с грозой.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

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Температура ночью составит 11-16°, днем 23-28°; в Киеве ночью будет 14-16°, днем 25-27°.

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В воскресенье, 9 июня, дождевой фронт сместится на западные области Украины.

Так, по прогнозу Укргидрометцентра, в западных, восточных, а днем и в Житомирской, Винницкой и местами Киевской областях пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В то же время на остальной территории будет без осадков. Температура ночью составит 11-16°, днем поднимется до 23-28°. На юге и юго-востоке будет еще теплее - ночью 16-21°, днем 27-32°.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в воскресенье в столице будет без осадков и +28...+29 градусов.

Напомним, нынешний май в Киеве стал восьмым самым сухим в рейтинге осадков с 1891 года.

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