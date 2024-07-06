На следующей неделе Украину охватит 40-градусная жара.

Уже в воскресенье, 7 июля, в Украину вернется жара, а с началом новой недели она только усилится. Об этом говорит синоптик Наталья Диденко.

В воскресенье температура воздуха ожидается в пределах +26...+32 градусов. На юге и юго-востоке разогреет до +30...+34 градусов. Дожди маловероятны.

В Киеве 7-го июля ожидается сухая солнечная погода с температурой воздуха +27...+29 градусов. В дальнейшем в Киеве также ожидается сильная жара, предупреждает синоптик.

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"Чрезвычайная жара ожидается в Украине на следующей неделе", - сообщила Наталья Диденко.

Так, по ее данным, в дневные часы максимум будет достигать +33...+39, местами до +40 градусов.

"И эта жара еще задержится и дальше, после 15-го июля", - сообщила эксперт по погоде.

Ниже, по ее прогнозу, будут градусы только в западных областях Украины.

"Примите во внимание этот жаркий прогноз, позаботьтесь о запасе воды, по возможности переезжайте временно на дачи или поближе к воде или лесу, где легче можно переждать жару", - посоветовала синоптик и добавила, что особенно жарко будет на юге и востоке Украины.

Чрезвычайная жа ра в Украине - прогноз

По данным Укргидрометцентра, в течение 11-15 июля по всей Украине ожидается мощная жара. Температура повысится до +35°...+38°, а в южных, восточных, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях будет +40°...+41°.

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