Осадки практически покинут нашу страну.

В четверг, 6 февраля, погода в Украине постепенно начнет меняться. Осадки практически прекратятся, только местами на западе и в Крыму пройдет небольшой снег. Температура пока останется без изменений, будет пасмурно, но во многих областях - с солнечными прояснениями. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -1°, днем +1°.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью -3°, днем +1°, снег.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью -2°, днем 0°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -4°, днем -1°.

В Тернополе 6 февраля ночью будет -3°, днем 0°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -4°, днем -1°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +2°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +6°, небольшая облачность.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -3°, днем 0°.

В Виннице завтра будет -3°...0°, пасмурно.

В Житомире в четверг ночью будет -4°, днем -1°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+1°, пасмурно.

В Черкассах завтра будет ночью -1°, днем 0°, пасмурно.

В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем 0°, пасмурно.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -3°...-1°.

В Одессе 6 февраля - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +1°.

В Херсоне в четверг ночью будет -3°, днем +1°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +1°.

В Запорожье температура ночью -3°, днем 0°, пасмурно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем -1°, облачно с прояснениями.

В Харькове - пасмурно, температура ночью -4°, днем -2°.

В Днепре температура ночью будет -3°, днем 0°, пасмурно.

В Симферополе в четверг будет пасмурно, -4°...-2°, снег.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -5°, днем -1°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -5°, днем -1°.

6 февраля - праздник, приметы погоды

6 февраля - Ксении-полузимницы.Какая погода в этот день, такой будет и весна.

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