В четверг, 6 февраля, погода в Украине постепенно начнет меняться. Осадки практически прекратятся, только местами на западе и в Крыму пройдет небольшой снег. Температура пока останется без изменений, будет пасмурно, но во многих областях - с солнечными прояснениями. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -1°, днем +1°.
- Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью -3°, днем +1°, снег.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью -2°, днем 0°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -4°, днем -1°.
- В Тернополе 6 февраля ночью будет -3°, днем 0°, небольшая облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -4°, днем -1°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +2°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +6°, небольшая облачность.
- В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -3°, днем 0°.
- В Виннице завтра будет -3°...0°, пасмурно.
- В Житомире в четверг ночью будет -4°, днем -1°, облачно с прояснениями.
- В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+1°, пасмурно.
- В Черкассах завтра будет ночью -1°, днем 0°, пасмурно.
- В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем 0°, пасмурно.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -3°...-1°.
- В Одессе 6 февраля - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +1°.
- В Херсоне в четверг ночью будет -3°, днем +1°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +1°.
- В Запорожье температура ночью -3°, днем 0°, пасмурно.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем -1°, облачно с прояснениями.
- В Харькове - пасмурно, температура ночью -4°, днем -2°.
- В Днепре температура ночью будет -3°, днем 0°, пасмурно.
- В Симферополе в четверг будет пасмурно, -4°...-2°, снег.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -5°, днем -1°.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -5°, днем -1°.
6 февраля - праздник, приметы погоды
6 февраля - Ксении-полузимницы.Какая погода в этот день, такой будет и весна.