В ближайшие дни еще будет прохладно.

Прохладная погода в Украине еще продлится несколько дней, а с середины недели температура несколько повысится. Об этом на meteoprog сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

"Начало новой недели ожидается прохладным по всей стране, но постепенно температура воздуха вернется к своей климатической норме", - говорит он.

Кибальчич говорит, что в конце апреля еще будут низкие температуры с заморозками ночью и утром, ведь на погоду в нашей стране будет влиять воздух из Арктики. .

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"Уже с середины недели к нам вернется теплая погода, которая будет соответствовать климатической норме для этого времени года", - порадовал синоптик.

По его прогнозу, периодически ожидаются дожди разной интенсивности.

Погода 28 апреля

В начале недели по всей Украине будет сухо и холодно. Днем +13...+18 °С, на Закарпатье до +21°С, а на крайнем востоке +8...+13 °С.

Погода 29 апреля

Во вторник, говорит Кибальчич, сохранится малооблачная погода без осадков. На севере Левобережья возможны порывы ветра до 15 - 17 м/с. Ночью будет +2...+7 °С, на поверхности почвы, в восточных областях и Крыму также местами в воздухе заморозки 0...-3 °С. Днем +13...+18 °С, на юго-западе страны +18...+23 °С.

Погода 30 апреля

Ночью без существенных осадков, а днем в центральных и западных областях местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью будет +6...+11 °С, в Крыму 1...+6 °С. Днем воздух уже прогреется до +16...+21°С, а в южных и западных областях местами даже +22...+26°С.

Когда в Украине потеплеет - прогноз

На этой неделе температура в Украине несколько повысится, но стабильного тепла пока ждать не стоит. По данным Погода УНИАН, температура в Украине будет колебаться.

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