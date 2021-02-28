Прогноз погоды на последний день зимы: Украину накроют дожди со снегом (карта)
Температура при этом будет колебаться от 1 до 8 градусов тепла.
В воскресенье, последний день зимы, 28 февраля, синоптики прогнозируют дожди со снегом в центре, на севере и части западных областей Украины. На остальной территории будет без осадков. Температура при этом будет колебаться от 1 до 8 градусов тепла.
Февраль в Украине завершится похолоданием и сильным ветром - синоптикОб этом сообщает Укргидрометцентр.
В центральных областях Украины и на севере синоптики прогнозируют осадки в виде дождя с мокрым снегом. Температура составит от 2 до 4 градусов тепла, ветер северо-западный, 5-10 м/с.
На юге будет облачно, без осадков. Температура днем будет колебаться от 3 до 6 градусов тепла, ветер северо-западный, 5-10 м/с.
На востоке страны, по прогнозу, будет облачно, без существенных осадков. Температура воздуха составит от 2 до 5 градусов тепла, ветер северо-западный, 5-10 м/с. А в западных областях страны осадков не ожидается, лишь на Ривненщине и Волыни синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом. Температура составит от 4 до 9 градусов тепла, ветер северо-западный, 5-10 м/с.
В Киеве днем и ночью ожидается дождь со снегом, температура составит от 2 до 4 градусов тепла, ветер северо-западный, 5-10 м/с.
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