Ухудшение погоды ожидается уже завтра, 24 апреля.

В среду, 24 апреля, в Украине снова начнутся осадки и поднимется сильный ветер. Об этом говорит синоптик Наталья Диденко.

"Завтра к нам снова запрыгивает активный циклон с юга, который принесет дожди и сильный ветер!" - сообщила она.

По ее данным, в Украине 24-го апреля дожди пройдут повсеместно. Осадки будут умеренными и порой даже значительными. В дневные часы на юге и востоке - без существенных осадков.

Видео дня

"Ветер преимущественно юго-восточный, 5-12 метров в секунду, местами штормовые порывы до 15-20 метров в секунду", - сообщает синоптик.

Температура воздуха на севере и западе составит +11...+16 градусов, на остальной территории будет теплее, +17...+24 градуса, а на юге местами разогреет до +25...+28 градусов.

"Киевляне! Завтра - снова зонты, лужи и крепкая обувь. В столице в среду ожидается дождь и сильный ветер!" - предупреждает синоптик.

Температура воздуха в столице, по словам Наталки Диденко, будет не слишком низкая, днем предполагается +10...+12 градусов. "Но вы помните, что усиление ветра провоцирует ощущение холода и эмоционально снижает температуру воздуха на несколько градусов", - добавила эксперт.

Когда в Украине наконец потеплеет - прогноз

Уже в конце текущей недели в Украине ожидается улучшение погоды. С 27 апреля, по прогнозу Укргидрометцентра, заморозки уйдут прочь, а на юг и восток вернется настоящее тепло: до +13° ночью и до +25° днем.

Вас также могут заинтересовать новости: