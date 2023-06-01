В пятницу, 2 июня, в Украину придут дожди и грозы. Осадки сконцентрируются на западе и севере нашей страны, а также заденут Винницкую область. При этом на температуру осадки существенно не повлияют - будет тепло, от +22° до +28°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +16°, днем +25°, ливень.
- Во Львове в пятницу будет практически безоблачно. Ночью +13°, днем +22°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +12°, днем +23°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +23°, гроза.
- В Тернополе 2 июня ночью будет +13°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +25°, гроза.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +24°, небольшой дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +25°, практически безоблачно.
- В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +15°, днем +27°.
- В Виннице завтра будет +13°...+28°, небольшая облачность, ливень.
- В Житомире в пятницу будет ночью +13° днем +26°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+26°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +14°, днем +27°.
- В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +28°, ясно и безоблачно.
- В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +14°...+24°.
- В Одессе 2 июня - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +25°.
- В Херсоне в пятницу ночью будет +14°, днем +26°, практически безоблачно.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°.
- В Запорожье температура ночью +14°, днем +23°, ясно и безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +12°...+25°, практически безоблачно.
- В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +24°.
- В Днепре температура ночью будет +14°, днем +24°, небольшая облачность.
- В Симферополе в пятницу будет практически безоблачно, +13°...+23°.
- В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +10°, днем +24°.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +10°, днем +24°.
Приметы погоды 2 июня
2 июня - Талагия. Идет дождь - все лето будет солнечным, а в декабре начнутся снегопады.