Осадки ожидаются на западе и севере страны.

В пятницу, 2 июня, в Украину придут дожди и грозы. Осадки сконцентрируются на западе и севере нашей страны, а также заденут Винницкую область. При этом на температуру осадки существенно не повлияют - будет тепло, от +22° до +28°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +16°, днем +25°, ливень.

Во Львове в пятницу будет практически безоблачно. Ночью +13°, днем +22°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +12°, днем +23°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +23°, гроза.

В Тернополе 2 июня ночью будет +13°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +25°, гроза.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +24°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +25°, практически безоблачно.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +15°, днем +27°.

В Виннице завтра будет +13°...+28°, небольшая облачность, ливень.

В Житомире в пятницу будет ночью +13° днем +26°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+26°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +14°, днем +27°.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +28°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +14°...+24°.

В Одессе 2 июня - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +25°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +14°, днем +26°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°.

В Запорожье температура ночью +14°, днем +23°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +12°...+25°, практически безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +24°.

В Днепре температура ночью будет +14°, днем +24°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет практически безоблачно, +13°...+23°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +10°, днем +24°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +10°, днем +24°.

Приметы погоды 2 июня

2 июня - Талагия. Идет дождь - все лето будет солнечным, а в декабре начнутся снегопады.

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