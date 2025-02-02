Осадков сегодня не ожидается.

В воскресенье, 2 февраля, похолодание в Украине продолжится. Температура снизится еще на пару градусов практически по всей стране. Теплее всего будет в Крыму, где воздух прогреется до +7°. На остальной же территории страны столбики термометров покажут не больше +2°...+5°. Будет пасмурно, местами - с прояснениями, но существенных осадков не ожидается. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня ожидается от 0° до +4°, в Закарпатской области воздух прогреется до +5°. День будет пасмурный, местами - с небольшими солнечными прояснениями.

На севере Украины сегодня будет холоднее всего. Тут столбики термометров днем покажут +1°...+3°.

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На востоке страны температура сегодня снизится до +2°...+4°. Тут будет сухо и облачно с прояснениями.

Жителей центральных областей ждет такая же температура, как и на востоке, +2°...+4°.

На юге Украины в воскресенье традиционно будет теплее всего. Температура днем тут повысится до +4°...+5°, а в Крыму воздух прогреется до +7°.

2 февраля - праздник, приметы погоды

2 февраля - Ефимии. Если в полдень солнечно, то весна будет ранней. Если метель, то и вся Масленица будет такой.

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