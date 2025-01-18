Теплее всего 18 января будет на Прикарпатье.

В субботу, 18 января, украинцев ждет плюсовая температура, местами воздух прогреется до +8°. В нескольких областях пройдут дожди и мокрый снег. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет большой разброс температур. На Закарпатье столбики термометров в течение дня покажут -2°...0°, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях воздух прогреется до +8°, а на остальной территории региона столбики термометров покажут +3°...+5°. Без осадков, лишь небольшая облачность.

На севере Украины сегодня тоже ожидается небольшая облачность, а температура повысится до +3°...+4°. Только в Сумской области будет преимущественно пасмурно и пройдет небольшой дождь.

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Пасмурно и мокро сегодня будет на востоке Украины. Тут столбики термометров покажут +2°...+3°, а в Харьковской области вероятен мокрый снег.

В центральной части Украины сегодня будет около +3°. Тут ожидается пасмурная погода, местами - с прояснениями. В Полтавской и Днепропетровской областях дожди.

На юге страны сегодня будет от +2° до +5°. В Крыму вероятен небольшой дождь.

18 января - какой праздник, приметы погоды

Луна в этот день полная — к большому разливу. Если в этот день дуют ветры с юга — лето будет грозовым.

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