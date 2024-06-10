Местами грозы будут в сопровождении сильных дождей.

Во вторник, 11 июня, в Украине будут наблюдаться температурные контрасты. Самая жаркая погода ждет жителей юго-востока, где температуар повысится до +23°...+34°, а свежее всего будет на западе страны, +20°...+26°. Также везде, кроме юга и востока, ожидаются дожди, местами - сильные и с грозами. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +20°, днем +26°, гроза.

Во Львове во вторник будет пасмурно. Ночью +16°, днем +20°, дождь с грозой.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +23°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +23°, небольшой дождь.

В Тернополе 11 июня ночью будет +18°, днем +22°, небольшая облачность, дождь с грозой.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +24°, сильный дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +22°, гроза.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +18°, днем +20°, пасмурно, дожди с грозами.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +19°, днем +26°, гроза.

В Виннице завтра будет +18°...+28°, небольшая облачность, гроза.

В Житомире во вторник ночью будет +18°, днем +26°, небольшая облачность, гроза.

В Чернигове столбики термометров покажут +19°...+25°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +32°, гроза.

В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +32°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +20°...+29°, гроза.

В Одессе 11 июня - практически безоблачно, температура ночью +22°, днем +26°.

В Херсоне во вторник ночью будет +20°, днем +22°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +31°.

В Запорожье температура ночью +20°, днем +32°, нясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +19°, а днем +29°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +31°.

В Днепре температура ночью будет +21°, днем +33°, практически безоблачно.

В Симферополе во вторник будет ясно и безоблачно, +18°...+31°.

В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +34°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +34°.

Приметы погоды 11 июня

Если погода ясная, но ласточки не летают, то будет дождь.

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