В ряде областей ожидается некоторое снижение температуры.

На погоду в Украине 11 апреля будет влиять антициклон Peter. Благодаря ему ожидается теплая и сухая погода. Только днем в Винницкой и Черкасской областях вероятен небольшой дождь. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В то же время синоптик прогнозирует некоторое снижение температуры на западе, севере (кроме Сумщины), в Винницкой области до +16...+20 градусов.

"На остальной территории Украины будет лето, +23...+27 градусов", - говорит Наталья Диденко.

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В Киеве, по ее данным, в четверг также ожидается сухая погода с понижением температуры воздуха в дневные часы до +19...+21 градуса.

"К субботе свежий воздух охватит практически всю Украину", - прогнозирует синоптик.

В Украину идет похолодание с дождями - что известно

Ранее Наталья Диденко сообщала, что 11, 12 и 13 апреля в западных и северных областях, а также в Винницкой области температура воздуха снизится до +15...+19 градусов. Также, по ее данным, в субботу по всей Украине, кроме южных областей, пройдут дожди, местами - с грозами.

Об изменении погоды говорят и в Укргидрометцентре. Ожидается, что первые осадки придут в Украину во второй половине дня 13 апреля. А 14 апреля небольшие дожди охватят уже почти всю страну.

По прогнозам, такая погода будет держаться и в начале следующей недели.

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