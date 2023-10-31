На юге и востоке еще задержится теплая погода.

Начало ноября в Украине будет дождливым. Осадки, местами сильные, ожидаются в большинстве областей страны, кроме западных и крайнего востока. Также на западе и севере Украины температура снизится до +12°...+15°, при этом на юге и востоке все еще будет тепло, до +17°...+23°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +8°, днем +14°, сильный дождь.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +6°, днем +12°.

В Луцке будет облчно с прояснениями, ночью +6°, днем +13°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +7°, днем +13°.

В Тернополе 1 ноября ночью будет +7°, днем +13°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +13°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +15°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +16°, небольшая облачность.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +8°, днем +15°.

В Виннице завтра будет +9°...+14°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Житомире в среду будет ночью +9° днем +13°, небольшая облачность, ливень.

В Чернигове столбики термометров покажут +8°...+14°, небольшая облачность, ливень.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +11°, днем +16°, ливень.

В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +17°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+16°, сильный дождь.

В Одессе 1 ноября - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +19°, сильый дождь.

В Херсоне в среду ночью будет +13°, днем +22°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +21°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +11°, днем +20°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Сумах завтра температура воздуха составит +9°...+15°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +17°, сильный дождь.

В Днепре температура ночью будет +11°, днем +18°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +13°...+23°, ливень.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +19°, дождь.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +19°.

Приметы погоды 1 ноября

1 ноября - в этот день встречали зиму и провожали осень. Если в этот день будет осенняя грязь - до настоящей зимы осталось 28 дней. Высоко летят перелетные птицы - снега будет много, а низко - мало.

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