На метеостанции "Тетерев" заметили кристаллическую изморозь.

В Киевской области зафиксировали необычное явление - кристаллическую изморозь.

Об этом в Facebook сообщает Метеорологическая станция Тетерев.

Специалисты пояснили, что кристаллическая изморозь - это белый осадок, состоящий из мелких кристаллов льда из тонкой структуры. Она образуется преимущественно ночью при безоблачном небе во время штиля или слабого ветра при наличии тумана или дымки.

Как сообщал Погода УНИАН, ранее в Киеве наблюдали небо необычного цвета. Во время захода солнца над Киевом окрасилось в насыщенный красный цвет.

Напомним, ранее на озере Манитоба в Канаде зафиксировали редкий феномен - поверхность воды покрылась не ровным слоем льда, а ледяными шарами. То, что обычно было плоской, замерзшей поверхностью, превратилось в нечто более похожее на гальку и камни.

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Автор: Екатерина Лиманская