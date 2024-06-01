Рейс Air India задержан на 20 часов из-за того, что пассажиры потеряли сознание в ожидании взлета самолета.

По меньшей мере 18 человек умерли от теплового удара, поскольку Индия продолжает переживать самую сильную жару за всю историю, когда температура, предположительно, превысила 50 градусов по Цельсию.

Как сообщает The Independent, десять и семь человек погибли в восточных штатах Одиша и Бихар соответственно и один в Дели в четверг, в то время как пассажиры потеряли сознание в аэропорту столицы страны на фоне палящей температуры.

Рейс Air India, направлявшийся в Сан-Франциско, был задержан на 20 часов, поскольку некоторые пассажиры потеряли сознание, ожидая его вылета после восьмичасовой задержки. Сообщается, что в самолете не было кондиционера.

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О смерти в Одише сообщили в государственной больнице города Руркела. Восемь из них уже умерли, когда их доставили в больницу, а двое умерли во время лечения, сообщили официальные лица.

Власти штата заявили, что расследуют причины гибели людей, но подозревают, что это была волна тепла.

"Поскольку в штате наблюдается аномальная жара, мы подозреваем, что смерть могла быть вызвана болезнями, связанными с жарой", - рассказал газете Судхарани Прадхан, суперинтендант больницы.

По меньшей мере семь человек также погибли в Бихаре, где температура приближается к 45°C, в результате чего число погибших от волны жары за последние дни выросло до 18 всего за 48 часов.

Из 18 человек восемь были сотрудниками избирательных комиссий, сообщил в пятницу Государственный центр по чрезвычайным ситуациям.

Он добавил, что 11 из подтвержденных случаев смерти, связанных с волной тепла, были зарегистрированы в районе Рохтас, шесть - в Бходжпуре и один - в Буксаре.

В Аурангабаде "еще семь человек умерли вчера по дороге в больницу, но точная причина их смерти будет известна после вскрытия", сообщил Reuters окружной сборщик Шрикант Шастри.

Четверо из них, в том числе сотрудник избирательной комиссии, погибли в городе Каймур, трое - в деревне Арра.

Аномальная жара в Индии

Несмотря на палящую жару, несколько регионов Бихара и Одиши голосуют на седьмом и последнем этапе гигантских шестинедельных национальных выборов в Индии в субботу. Результаты будут готовы 4 июня.

Эти цифры появились всего через день после того, как 40-летний мужчина умер от теплового удара в Дели.

На этой неделе в столице температура составила около 50°С, а показания на окраине города, которые еще не подтверждены, зафиксировали температуру 52,9°С, самую высокую за всю историю Индии.

Температура на севере Индии вот уже несколько недель на 5-10 градусов выше нормы для этого времени года.

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