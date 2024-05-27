Миллионы людей остались без электричества.

Циклон "Ремаль", который обрушился на Индию и Бангладеш, убил, как минимум, 16 человек. Как сообщает Reuters, мощный шторм с ливнями, вызванными циклоном "Ремаль", обрушились в понедельник на побережье Индии и Бангладеш. В результате погибли по меньшей мере 16 человек, без электроснабжения остались миллионы жителей.

Отмечается, что это природное явление ("Ремаль") стало первым циклоном в Бенгальском заливе накануне сезона муссонов, который длится с июня по сентябрь. Из-за изменений климата штормы в этой части континента стали более интенсивными.

По словам представителей метеослужбы, поздно вечером в воскресенье, развивая скорость до 135 км/ч (84 миль в час), шторм пересек район южного порта Бангладеш Монгла и прилегающих островов Сагар в индийской Западной Бенгалии, выйдя на берег около 21:00.

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Как сообщил Reuters руководитель службы борьбы со стихийными бедствиями Миджанур Рахман, в Бангладеш погибли по меньшей мере 10 человек. При этом двое погибли, когда направлялись в убежища.

"Люди обычно очень неохотно оставляют свой скот и дома, чтобы отправиться в убежища от циклонов. Они ждут до последней минуты, когда часто бывает слишком поздно", - сказал Рахман.

По данным издания, в индийском штате Западная Бенгалия четыре человека погибли в результате поражения электрическим током. Согласно информации местных властей, в результате количество жертв в штате достигло шести.

"Один человек погиб в результате падения бетона в столице штата Калькутте, женщина погибла в результате обрушения глинобитного дома на острове Мусуни в дельте Сундарбанса", - сказано в сообщении.

Бангладеш заранее отключил подачу электроэнергии в некоторые районы, чтобы избежать несчастных случаев, тогда как во многих прибрежных городах поваленные деревья и обрывы линий электропередачи еще больше нарушили подачу электроэнергии.

"У нас нет электричества с ночи, аккумулятор моего мобильного телефона разрядится в любой момент. Милостью Аллаха, циклон оказался не таким сильным, как мы думали", - сказал Рахат Раджа, житель прибрежного района Бангладеш Сатхира.

По данным чиновников, около 3 миллионов человек в Бангладеш остались без электричества. Власти Западной Бенгалии заявили, что, как минимум, 1200 опор электропередач были вырваны из земли, а 300 глиняных хижин разрушены до основания.

Сильный ветер также сорвал крыши с некоторых жестяных и соломенных домов. Дождь и приливы повредили некоторые набережные и затопили прибрежные районы в Сундарбансе, где находятся одни из крупнейших в мире мангровых лесов, находящихся на территории Индии и Бангладеш.

Затопленные дождем дороги помешали поездкам в столицу Бангладеш Дакку, где власти, готовясь к урагану, установили почти 8000 убежищ от циклонов и привлекли 78000 добровольцев.

В Монгла лодочник Шах Алом сказал, что не видел такого длительного циклона уже несколько десятилетий. "Обычно шторм длится несколько часов, но этот длится со вчерашнего дня", - добавил он.

Дожди, вызванные ураганом, затопили многие улицы Калькутты, как показали телевизионные кадры, с сообщениями об обрушении стен и более полусотни деревьев.

По данным властей, обе страны перевезли в убежище почти миллион человек: около 800 000 в Бангладеш и примерно 110 000 в Индию.

Из-за непогоды в понедельник индийский аэропорт Калькутты был закрыт на целый день, в Бангладеш закрыли аэропорт в юго-восточном городе Чаттограм и отменили все внутренние рейсы в Кокс-Базар.

Глобальное потепление - последствия

По данным The Guardian, к концу текущего века средняя глобальная температура значительно превысит критические показатели, что повлечет катастрофические последствия для человечества и планеты в целом. Почти 80% респондентов, все из авторитетной Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), предполагают, что глобальная температура к концу века превысит доиндустриальные показатели минимум на 2,5C, половина считают, что превышение составит 3C. И лишь 6% считают, что температура вырастет всего на 1,5C - показатель, который международное экспертное сообщество уже сейчас считает критическим.

Многие из опрошенных ученых представляют "полудистопическое" будущее с голодом, конфликтами и массовой миграцией, вызванными волнами жары, лесными пожарами, наводнениями и штормами, интенсивность и частота которых значительно превышает те, что уже были. Многочисленные эксперты сказали, что они чувствуют безнадежность, злость и страх из-за бездействия правительств, несмотря на предоставленные четкие научные доказательства.

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