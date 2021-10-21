В Украине из-за сильного ветра объявили I уровень опасности.

В Украине из-за мощного ветра объявили штормовое предупреждение.

Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.

"Днем 21 октября в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности.

Также до 23 октября в западных, восточных, Винницкой, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Украине 21 октября

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +9°, днем +18°.

Во Львове в четверг будет облачная погода с прояснениями. Ночью +9°, днем +16°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +17°.

В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +9°, днем +19°.

В Тернополе 21 октября ночью будет +9°, днем +19°, небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +19°.

В Ивано-Франковске будет облачная погода с прояснениями, ночью +10°, днем +19°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +8°...+20°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +10°, днем +21°.

В Виннице сегодня будет +8°...+18°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг будет ночью +9°, днем +18°, облачно с прояснениями.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +17°.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +17°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +7°...+17°.

В Одессе 21 октября - практически безоблачно, температура ночью +9°, днем +16°.

В Херсоне в четверг ночью +11°, днем +17°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет немного облачно, ночью +11°, днем +16°.

В Запорожье температура ночью +9°, днем +17°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит +7°...+15°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +16°.

В Днепре температура ночью будет +8°, днем +16°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет немного облачно, +8°...+17°.

В Краматорске сегодня будет облачная погода с прояснениями, температура ночью +7°, днем +17°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +17°.

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Автор: Екатерина Лиманская