В Украине из-за мощного ветра объявили штормовое предупреждение.
Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.
"Днем 21 октября в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности.
Также до 23 октября в западных, восточных, Винницкой, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Погода в Украине 21 октября
В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +9°, днем +18°.
Во Львове в четверг будет облачная погода с прояснениями. Ночью +9°, днем +16°.
В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +17°.
В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +9°, днем +19°.
В Тернополе 21 октября ночью будет +9°, днем +19°, небольшая облачность.
В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +19°.
В Ивано-Франковске будет облачная погода с прояснениями, ночью +10°, днем +19°.
В Ужгороде столбики термометров покажут +8°...+20°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +10°, днем +21°.
В Виннице сегодня будет +8°...+18°, небольшая облачность.
В Житомире в четверг будет ночью +9°, днем +18°, облачно с прояснениями.
В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +17°.
В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +17°, небольшая облачность.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +7°...+17°.
В Одессе 21 октября - практически безоблачно, температура ночью +9°, днем +16°.
В Херсоне в четверг ночью +11°, днем +17°, небольшая облачность.
В Николаеве сегодня будет немного облачно, ночью +11°, днем +16°.
В Запорожье температура ночью +9°, днем +17°, небольшая облачность.
В Сумах температура воздуха составит +7°...+15°, облачно с прояснениями.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +16°.
В Днепре температура ночью будет +8°, днем +16°, небольшая облачность.
В Симферополе в четверг будет немного облачно, +8°...+17°.
В Краматорске сегодня будет облачная погода с прояснениями, температура ночью +7°, днем +17°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +17°.
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