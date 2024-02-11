Синоптики прогнозируют осадки с теплым воздухом.

В Киевской области и в столице на сегодня прогнозируют теплые дожди: синоптики говорят, что возможны умеренные осадки с температурой +5° днем.

Об этом говорится в новом прогнозе погоды от Украинского гидрометцентра. Воскресенье будет несолнечным: день снова закроют тучи, а на дорогах будет наблюдаться гололедица.

Температура в Киевской области будет на уровне 3-8° тепла, в Киеве холоднее - прогнозируют 3-5°. "Местами небольшой дождь", - говорится в прогнозе.

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По состоянию на 9:00 в Киеве уже было ноль градусов тепла (относительная влажность - 97%, атмосферное давление - 740 мм. рт. ст.).

Роза ветров сегодня юго-восточная, скоростью 7-12 м/с.

Сегодня по Киевщине объявлена опасность

Накануне украинский Гидрометцентр предупреждал, что 11 февраля Киевщину застелит сильный туман: видимость утром и вечером обещали на уровне 200-500 метров. Из-за этого был объявлен I уровень опасности.

В то же время погоду прогнозировали почти аналогичную: роза ветров неизменна, а днем центр может рассчитывать на 8-5° тепла.

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