Мощная песчаная буря накрыла одну из провинций Китая. Высота песчаной стены достигала 100 метров.

Пока одна часть Китая страдает от наводнений, на другую обрушилась мощная песчаная буря, которая накрыла Ганьсу - провинцию на севере центральной части Китая.

Об этом сообщает South China Morning Post.

По данным издания, сильная песчаная буря с облаками пыли высотой не менее 100 метров вызвала хаос в древнем городе Дуньхуан на северо-западе Китая.

Как сообщается, шторм разразился около 15:00 25 июля, вынудив местную полицию ввести контроль за дорожным движением и приказать водителям съехать со скоростных автомагистралей в зоны обслуживания, чтобы переждать шторм.

Отметим, что Дуньхуан расположен в пустыне Гоби и известен своим суровым климатом и условиями жизни.

Наводнение в Китае

Как сообщал Погода УНИАН, тайфун "Ин-Фа" ("Фейерверк") в полдень воскресенья достиг побережья провинции Чжэцзян на востоке Китая. Максимальная сила ветра вблизи эпицентра тайфуна составляла 38 метров в секунду.

Ранее на Китай обрушилось самое сильное за 1000 лет наводнение. В пострадавшем районе были приостановлены поезда, перекрыты автомагистрали, а рейсы либо задержаны, либо отменены. Затоплены дороги у десятка густонаселенных районов.

Автор: Екатерина Лиманская