Сильный ветер поднял в воздух пыль и песок, ухудшив видимость на проезжей части.

Песчаная буря в округе Миллард американского штата Юта привела к столкновению по меньшей мере 20 машин.

В результате семь человек погибли, еще несколько остаются в критическом состоянии, сообщает дорожный патруль штата.

По данным правоохранителей, сильный ветер поднял в воздух пыль и песок, ухудшив видимость на проезжей части. Чтобы справиться с последствиями автокатастрофы, местная полиция привлекает силы из других округов.

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Автор: Катерина Комолова