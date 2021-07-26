В масштабной аварии в штате Юта погибли минимум 7 человек / фото Utah Highway Patrol
Песчаная буря в округе Миллард американского штата Юта привела к столкновению по меньшей мере 20 машин.
В результате семь человек погибли, еще несколько остаются в критическом состоянии, сообщает дорожный патруль штата.
По данным правоохранителей, сильный ветер поднял в воздух пыль и песок, ухудшив видимость на проезжей части. Чтобы справиться с последствиями автокатастрофы, местная полиция привлекает силы из других округов.
фото Utah Highway Patrol
фото Utah Highway Patrol
фото Utah Highway Patrol
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