В течение дня ожидается пасмурная погода, но без осадков.

В пятницу, 8 июля в Киеве немного повысится температура.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Так, ночью в столице ожидается около +18°, а днем столбики термометров поднимутся до +27°. В течение дня ожидается пасмурная погода с небольшими прояснениями. Без осадков.

Ветер будет северо-восточного и северного направлений. Его скорость составит 1,2 - 2,8 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 747-748 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +11°, днем +22°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +23°.

В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°.

В Тернополе 8 июля ночью будет +15°, днем +23°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°.

В Ивано-Франковске завтра будет облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +24°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +14°...+26°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +14°, днем +24°.

В Виннице завтра будет +13°...+27°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью +13°, днем +25°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +27°, небольшая облачность, гроза.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +31°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+31°.

В Одессе 8 июля - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +30°.

В Херсоне в пятницу ночью +18°, днем +34°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +34°.

В Запорожье температура ночью +20°, днем +33°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +18°...+29°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +33°.

В Днепре температура ночью будет +22°, днем +34°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет ясно и безоблачно, +17°...+30°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +19°, днем +33°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +34°.

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