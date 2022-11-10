Погода в Украине / фото Pixabay

В пятницу, 11 ноября, температура в Украине снизится на градус-два и местами пройдут дожди. Небольшие осадки ожидаюся местами на севере, в центре, а также в Одесской области. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +7°, днем +10°.
  • Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +7°, днем +11°.
  • В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +7°, днем +11°.
  • В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода, ночью +7°, днем +10°.
  • В Тернополе 11 ноября ночью будет +7°, днем +11°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +11°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +12°.
  • В Ужгороде столбики термометров покажут +4°...+13°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +5°, днем +11°.
  • В Виннице завтра будет +5°...+11°, облачно с прояснениями.
  • В Житомире в пятницу будет ночью +4°, днем +10°, облачно с прояснениями.
  • В Черкассах будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +7°, днем +10°, небольшой дождь.
  • В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
  • В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +2°...+8°.
  • В Одессе 11 ноября - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +8°, днем +11°.
  • В Херсоне в пятницу ночью +1°, днем +9°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +1°, днем +10°.
  • В Запорожье температура ночью +5°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит +4°...+8°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
  • В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +7°.
  • В Днепре температура ночью будет +3°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +3°...+12°.
  • В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +8°.
  • В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +9°.
Погода в Украине 11 ноября / фото УНИАН

Народные приметы на 11 ноября

11 ноября - Анастасии, Марии, Анны. Синичка пищит - зиму призывает.

Видео дня

Вас также могут заинтересовать новости: