Температура в Украине 11 ноября снизится на градус-два.

В пятницу, 11 ноября, температура в Украине снизится на градус-два и местами пройдут дожди. Небольшие осадки ожидаюся местами на севере, в центре, а также в Одесской области. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +7°, днем +10°.

Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +7°, днем +11°.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +7°, днем +11°.

В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода, ночью +7°, днем +10°.

В Тернополе 11 ноября ночью будет +7°, днем +11°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +11°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +12°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +4°...+13°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +5°, днем +11°.

В Виннице завтра будет +5°...+11°, облачно с прояснениями.

В Житомире в пятницу будет ночью +4°, днем +10°, облачно с прояснениями.

В Черкассах будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +7°, днем +10°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +2°...+8°.

В Одессе 11 ноября - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +8°, днем +11°.

В Херсоне в пятницу ночью +1°, днем +9°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +1°, днем +10°.

В Запорожье температура ночью +5°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +4°...+8°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +7°.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +3°...+12°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +8°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +9°.

Народные приметы на 11 ноября

11 ноября - Анастасии, Марии, Анны. Синичка пищит - зиму призывает.

Видео дня

Вас также могут заинтересовать новости: