Метеорологи подвели итоги октября в столице.

Октябрь в 2021 году в Киеве оказался довольно прохладным и сухим.

Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Как сообщается, среднемесячная температура воздуха октября в Киеве составила +8,4°С, что ниже климатической нормы 1991-2020 гг. на 0,2°С.

Так, самым теплым днем было 21 октября, когда максимальная температура достигла +18,8°С, а самым холодным – 26 октября, когда минимальная температура опустилась под утро до -2,4°с.

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По данным специалистов, на проспекте Науки выпало лишь 2 мм осадков, что составляет 4% климатической нормы.

"В рейтинге самых сухих нынешний октябрь в столице был третьим с 1891 года наблюдений", - заключили метеорологи.

Напомним, в Киеве ночь на 22 октября стала самой теплой за 141 год наблюдений. Минимальная температура не опустилась ниже +12,0°С, что на 1,0°С теплее, чем это было в 1889 году, и выше климатическую норму 1991-2020 годов на 8,5°С.

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Автор: Екатерина Лиманская