Октябрь в 2021 году в Киеве оказался довольно прохладным и сухим.
Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Как сообщается, среднемесячная температура воздуха октября в Киеве составила +8,4°С, что ниже климатической нормы 1991-2020 гг. на 0,2°С.
Так, самым теплым днем было 21 октября, когда максимальная температура достигла +18,8°С, а самым холодным – 26 октября, когда минимальная температура опустилась под утро до -2,4°с.
Читайте такжеНынешний год может стать одним из самых жарких в истории ООН
По данным специалистов, на проспекте Науки выпало лишь 2 мм осадков, что составляет 4% климатической нормы.
"В рейтинге самых сухих нынешний октябрь в столице был третьим с 1891 года наблюдений", - заключили метеорологи.
Напомним, в Киеве ночь на 22 октября стала самой теплой за 141 год наблюдений. Минимальная температура не опустилась ниже +12,0°С, что на 1,0°С теплее, чем это было в 1889 году, и выше климатическую норму 1991-2020 годов на 8,5°С.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды: