Минимальная температура не опустилась ниже +12,0°С, что на 1,0°С теплее, чем это было в 1889 году.

В Киеве ночь на 22 октября стала самой теплой за 141 год наблюдений.

Об этом сообщает Центральная геофизическая лаборатория им. Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, ночь на 22 октября в Киеве оказалась самой теплой за 141 год. Минимальная температура не опустилась ниже +12,0°С, что на 1,0°С теплее, чем это было в 1889 году, и выше климатической нормы 1991-2020 годов на 8,5°С", – говорится в сообщении.

Читайте такжеКиевляне пережили самую жаркую ночь за все время наблюдений

В Киеве в сентябре среднемесячная температура воздуха составила 13,6°, что ниже климатической нормы 1991-2020 годов на 1,3°.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Ирина Погорелая