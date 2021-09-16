Рабочая неделя в Киеве окончится пасмурной погодой и ливнем.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
17 сентября в столице весь день будет облачно, во второй половине дня начнется дождь, который временами будет переходить в ливень.
Ночью столбики термометров опустятся до +14 градусов, а днем максимально поднимутся до +20 градусов.
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Добавит осенней свежести ветер юго-восточного и южного направлений, который будет дуть со скоростью до 5 м/с.
Атмосферное давление в течение дня стремительно понизится с 749 до 741 миллиметра ртутного столба.
Погода в Украине 17 сентября
Во Львове в пятницу будет сплошная облачность, пасмурно. Ночью +11°, днем +19°, дождь.
В Луцке - сплошная облачность, пасмурно, ночью +11°, днем +21°, дождь.
В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +22°, гроза.
В Тернополе 17 сентября ночью будет +12°, днем +22°, небольшая облачность, ливень.
В Хмельницком завтра будет немного облачно, ночью +13°, днем +23°, ливень.
В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +22°, ливень.
В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°, ливень.
В Виннице завтра будет +14°...+22°, небольшая облачность, ливень.
В Житомире в пятницу будет ночью +13°, днем +20°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +26°.
В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +26°, небольшая облачность.
В Полтаве завтра - небольшая облачность, температура воздуха +12°...+22°.
В Одессе 17 сентября - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +24°.
В Херсоне в пятницу ночью +15°, днем +26°, небольшая облачность.
В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°.
В Запорожье завтра температура ночью +11°, днем +23°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха составит +9°...+14°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +19°.
В Днепре температура ночью будет +12°, днем +24°, небольшая облачность.
В Симферополе в пятницу будет немного облачно, +11°...+23°.
В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +7°, днем +22°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +7°, днем +22°.
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