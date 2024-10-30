Уже сейчас на севере накопилось достаточное количество морозного воздуха.

В этом году ноябрь в Украине будет с переменчивой погодой и невысокой температурой. Об этом на портале "Метеопрог" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, уже с первых дней ноября ожидается интенсивное развитие циклонической деятельности над Скандинавским полуостровом и странами Балтии.

Уже сейчас, по данным синоптика, над Гренландией и Северной Полярной областью уже накопилось достаточное количество морозного воздуха.

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"Благодаря ожидаемой серии циклонов, этот холодный воздух постепенно начнет проникать в южные широты в тыловой части холодных фронтов. Прогретые воды Балтийского и Норвежского морей будут обеспечивать циклоны значительным количеством энергии и влаги, а морозный арктический воздух создаст большой межширотный температурный контраст", - рассказал Кибальчич.

Циклоны, по его словам, будут быстро смещаться в восточном направлении. Поэтому в первой декаде ноября по всей северной и восточной Европе ожидается капризная погода с дождями, снегом, снежной крупой, сильными порывами ветра и существенным похолоданием.

Погода в ноябре 2024 - прогноз Укргидрометцентра

По данным синоптиков, в этом году температура в ноябре будет в пределах нормы, только на востоке и юго-востоке страны - несколько выше нормы. Осадков также в течение месяца выпадет столько, сколько и обычно.

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