В Одессе на ликвидацию последствий непогоды вывели почти 2 тысячи коммунальщиков

Власти просят горожан максимально ограничить перемещения по городу. Пожилым людям, беременным женщинам и детям рекомендуется и вовсе максимально ограничить пребывание на улице.

Власти просят горожан максимально ограничить перемещение по городу \ фото УНИАН

В Одессе из-за гололеда на уличные работы вывели почти 2 тыс. коммунальщиков.

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Как сообщили журналистам в пресс-службе мэрии, ночью и утром 8 февраля в городе значительно ухудшились погодные условия.

В частности, ледяной ветер, дождь и минусовая температура привели к гололеду, и с ночи техника коммунального предприятия «Городские дороги» начала посыпку дорог песчано-соляной смесью.

«По состоянию на 8:00 уже сделано четыре рейса по всем утвержденным маршрутам. В 05:00 начали работать сотрудники ЖКС, они осуществляют посыпку тротуаров для безопасности пешеходов. Всего для борьбы с непогодой задействовано 96 единиц техники и 1 тыс. 890 работников ЖКС, управляющих компаний и других коммунальных предприятий», - заявили в мэрии.

Отмечается, что ночью с целью недопущения обледенения контактной сети на каждом маршруте работало по одному трамваю и троллейбусу.

Власти просят горожан максимально ограничить перемещения по городу, без крайней надобности не выезжать на личном автотранспорте на улицы, не оставлять свои автомобили вдоль дорог, так как это усложняет работу снегоуборочной техники. Пожилым людям, беременным женщинам и детям рекомендуется максимально ограничить пребывание на улице.

Также одесситов просят не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, поскольку в результате непогоды возможно падение веток и кабелей.

Учитывая погодные условия, медики напомнили горожанам о необходимости соблюдения мер безопасности, чтобы избежать уличного травматизма, переохлаждения и обморожения.

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