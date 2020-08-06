Тайфун "Хагулит" затопил Шанхай

11:59, 6 августа 2020
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Позже тайфун ослаб до уровня тропической депрессии.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Тайфун "Хагулит" принес с собой проливные дожди в китайский город Шанхай. Они вызвали подтопление некоторых районов и нарушение движения транспорта. 

Тайфун "Хагупит" обрушился на побережье Китая

Осадки в основном выпали в шанхайских районах Цзиньшань, Фэнсянь и Сунцзян, где глубина подтопления достигала 120 сантиметров, передает Xinhua со ссылкой на местные власти. 

Тайфун "Хагупит" вышел на сушу в прибрежных районах города уездного уровня Юэцин провинции Чжэцзян ранним утром 4 августа с максимальной силой ветра вблизи эпицентра в 136,8 км/ч.

Позже тайфун ослаб до уровня тропической депрессии, покинув провинцию Чжэцзян и город Шанхай.

Напомним, число жертв оползней и наводнений, вызванных сильными дождями, в Южной Корее увеличилось до 13 человек. 

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Теги: #тайфун в Китае
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