В Украине из-за непогоды обесточены более трех сотен населенных пунктов
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
В Украине из-за непогоды обесточены 357 населенных пунктов.
На Украину надвигается антициклон: синоптик рассказала о снеге и солнце на выходныхОб этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
«По состоянию на 7 часов утра 26 декабря из-за осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередачи обесточены 357 населенных пунктов в 5 областях», - отмечается в сообщении.
Так, в Полтавской области без электроснабжения остался 281 населенный пункт, в Сумской - 46, в Донецкой - 15, в Днепропетровской - 13 и Черновицкой - 2.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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