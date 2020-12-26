В Украине из-за непогоды обесточены более трех сотен населенных пунктов

14:56, 26 декабря 2020
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К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Больше всего населенных пунктов обесточено в Полтавской области \ фото УНИАН
Больше всего населенных пунктов обесточено в Полтавской области \ фото УНИАН

В Украине из-за непогоды обесточены 357 населенных пунктов.

На Украину надвигается антициклон: синоптик рассказала о снеге и солнце на выходныхОб этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 7 часов утра 26 декабря из-за осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередачи обесточены 357 населенных пунктов в 5 областях», - отмечается в сообщении.

Так, в Полтавской области без электроснабжения остался 281 населенный пункт, в Сумской - 46, в Донецкой - 15, в Днепропетровской - 13 и Черновицкой - 2.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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Автор: Виктория Токарева

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Теги: непогода в Украине
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