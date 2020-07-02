На Западе Украины остаются подтопленными 12 населенных пунктов

Подтоплены 113 домов.

Последствия непогоды в Украине / ГСЧС

По состоянию на утро 2 июля на территории западных областей оставались подтопленными 12 населенных пунктов.

Читайте также Погода на сегодня: в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди (карта)

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Так, остаются подтопленными 12 населенных пунктов в Черновицкой (8), Львовской (2) и Тернопольской (2) областях. Подтоплены 113 домов, 1 объект социальной и бытовой сферы в Черновицкой области; затоплено 159 подвалов, 379 приусадебных участков; разрушены 202,5 км автодорог, 95 мостов; повреждено 549 км автодорог.

Силами ГСЧС спасены, эвакуированы и отселены) с начала работ 2523 лица.

Напомним, в четверг, 2 июля, в западных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.