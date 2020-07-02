На Западе Украины остаются подтопленными 12 населенных пунктов
Подтоплены 113 домов.
По состоянию на утро 2 июля на территории западных областей оставались подтопленными 12 населенных пунктов.
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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Так, остаются подтопленными 12 населенных пунктов в Черновицкой (8), Львовской (2) и Тернопольской (2) областях. Подтоплены 113 домов, 1 объект социальной и бытовой сферы в Черновицкой области; затоплено 159 подвалов, 379 приусадебных участков; разрушены 202,5 км автодорог, 95 мостов; повреждено 549 км автодорог.
Силами ГСЧС спасены, эвакуированы и отселены) с начала работ 2523 лица.
Напомним, в четверг, 2 июля, в западных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
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